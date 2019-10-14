В Крыму начинают протопки в больницах и детсадах

Большинство социальных объектов в Крыму начнут отапливать в течение трех дней. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Глава Крыма считает, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений, а не на среднесуточную температуру воздуха на улице.

«Дал поручение запустить систему теплоснабжения для учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым уже рекомендовало муниципальным образованиям принять соответствующие распоряжения. Большинство школ, детских садов, больниц и других социальных объектов должно быть обеспечено теплом в течение трех дней», — цитирует ТАСС С.Аксёнова.

По прогнозу Крымского Гидрометцентра, в ближайшие три дня на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в Симферополе днем будет прогреваться до 26 градусов, ночью местами по региону температура будет понижаться до 7 градусов.

Отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится на уровне ниже 8 градусов.