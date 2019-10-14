Разминировали поднятую со дна моря немецкую самоходную установку

В акватории Евпаторийского залива участники экспедиции под руководством специалистов Министерства обороны Российской Федерации и Географического общества России подняли с глубины более 20 метров артиллерийскую установку Stug-3 времен Второй мировой войны.

Специалистам инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии поручили обследовать находку на наличие в ее отсеках взрывоопасных предметов.

Важно отметить, что самоходные артиллерийские установки Sturmgeschütz III были широко распространены на вооружении в нацистской Германии, но до настоящего времени не сохранились. Поднятый со дна экземпляр — это груз немецкого транспортного судна Santa Fe, затонувшего в ноябре 1943 года к югу от Евпатории.

Инженерно-техническая группа ОМОН «Беркут» обследовала поднятую технику. В боевом отделении самоходного орудия взрывотехники обнаружили заряженный боекомплект: 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент. Пролежав более 70 лет под водой, он все еще представляет опасность для окружающих.

Все взрывоопасные предметы переданы специалистам МЧС для последующей утилизации, а сама раритетная боевая машина противника займет место в музейном фонде.