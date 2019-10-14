Памятник привезут и подарят прямо под День Победы

За год скульптор из Чебоксар доделал памятник «Скорбящей матери», а о разрешении на его установку в Севастополе энтузиасты из Чувашии не побеспокоились.

Скульптура готова

Государственная телекомпания «Вести-Чувашия» 14 октября сообщила, что чебоксарский скульптор Владимир Нагорнов фактически завершил работу над памятником «Скорбящая мать». Скульптуру собираются установить в Севастополе к 75-летию Победы в память о солдатах из Чувашии, погибших на крымской земле в период Великой Отечественной войны.

Трехметровую фигуру скорбящей матери В.Нагорнов создал из 21-тонного куска песчаника, привезенного с Кавказа. По словам скульптора, памятник весом в пять тонн готов на сто процентов. Незначительные доработки автор намерен завершить уже в Севастополе.

К сведению, деньги на создание памятника «Скорбящей матери» — шесть миллионов рублей пожертвований — собирали по всей Чувашии. Представители республики мечтают установить памятник под Балаклавой на том месте, где уже стоит закладной камень в честь погибших уроженцев Чувашии.

За год не согласовали

Напомним, что в сентябре 2018 года на заседании архитектурно-художественного совета в Севастополе у местных экспертов возникли вопросы относительно предполагаемого места установки памятника. По мнению большинства членов совета, ландшафт, куда предполагалось вписать подарок от Республики Чувашия, — «сам по себе памятник». Участок, где планируется установить скульптуру, входит в буферную зону памятников ЮНЕСКО: для капитального строительства на этой территории необходимо проводить ряд экспертиз.

Заявителям из Чувашии было предложено создать фанерный макет памятника в натуральную величину и провести выездное совещание совета на потенциальном месте установки. Это решение поддержали все члены архитектурно-художественного совета.

Прошел год, и оказалось, что памятник уже готовится к отправке в Севастополь! Но получены ли разрешения и соблюдены ли юридические формальности? Об этом «Севастопольская газета» поинтересовалась в городском департаменте архитектуры.

— Нет, с сентября прошлого года к нам в департамент по этому вопросу никто не обращался. Макет памятника в натуральную величину, как было обозначено в принятом решении, никто не предоставил, — прокомментировали ситуацию сотрудники департамента.

А и.о. начальника Главного управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев сообщил, что он вообще не в курсе обсуждаемого события.

— Ко мне по данному вопросу никто не обращался, — удивился М.Рязанцев.

Редакция позвонила чебоксарскому скульптору В.Нагорнову. Он подтвердил, что скульптура готова и весной ее намерены привезти в Севастополь, но разрешения на установку памятника как не было, так и нет.

— Кажется, что окончательного согласования с правительством Севастополя об установке памятника в Балаклаве у нас нет. Тем не менее мы собираемся его доставить ближе к 75-летию Дня Победы и надеемся получить разрешение на установку скульптуры. Это так символично, что представители многочисленной чувашской диаспоры смогут поклониться своим соотечественникам в дни памятных дат в легендарном Севастополе.

Игнорирование требования архитектурного совета изготовить макет памятника для привязки к местности скульптор объяснил, что с этим как-то не сложилось. Мол, привезут, а там как-то помогут местные меценаты...