В Севастополе появился новый маяк

Маяк «Кадетский ориентир» открыт в филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) на финале Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов с таким же названием.

Это полноправное средство навигации, сообщает ТАСС.

«Это не просто макет маяка, он зарегистрирован по широте и по долготе. Он является полноправным средством навигационного обнаружения», — сказал присутствовавший на церемонии начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Учащиеся и гости финала фестиваля заложили у основания маяка капсулы с землей каждого города-участника.

Финал Всеармейского кинофестиваля игровых короткометражных и документальных фильмов «Кадетский взгляд» проходил в филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Севастополе с 8 по 11 октября. В нем приняли участие представители 31 довузовского образовательного учреждения Минобороны РФ.