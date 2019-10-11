Стоимость строительства больницы скорой помощи увеличили еще на 2 млрд рублей

Проект документа представлял на заседании городского правительства и.о.директора Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. По его информации, изменения внесены в соответствии с письмом Департамента капитального строительства «о подтверждении увеличения стоимости Севастопольской больницы скорой медицинской помощи путем увеличения сверх установленного уровня софинансирования на 2022 год в размере 1,960 млрд рублей за счет средств бюджета Севастополя, по результатам проведения госэкспертизы стоимости объекта».

С.Шеховцов также отметил, что в перспективе при очередной корректировке Федеральной целевой программы развития Севастополя в нее будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, что с 2017 года стоимость строительства больницы увеличивали неоднократно. По состоянию на февраль 2018 года на это предусматривалось 5,3 млрд рублей.