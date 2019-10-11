Сотрудники МЧС разминируют теплоход, затонувший 77 лет назад

С 7 октября ведутся подводные работы на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес» в акватории Феодосийского залива Республики Крым. Район закрыт для движения маломерных судов, обеспечена техногенная безопасность, а также патрулирование прибрежной зоны.

Подразделения крымского и севастопольского Главных управлений МЧС России проводят водолазное обследование и готовят места для швартовых работ.

10 октября проведена операция по эвакуации и утилизации взрывоопасных предметов — авиабомб различного калибра, которые находились на палубе судна. На сушу поднято более 6,5 тысяч предметов. Все они, в том числе 17 авиабомб, уничтожены на полигоне с соблюдением норм безопасности.

Всего в работах задействовано 27 человек личного состава, шесть единиц техники и шесть плавсредств, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Справка

Грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, 4 января 1942 года был атакован немецкой авиацией и получил большие повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию. Однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника было принято решение затопить «Жан Жорес».