Сотне одаренных детей назначили стипендию

Сотне одаренных севастопольских детей назначена ежегодная стипендия за успехи в сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта. Постановление об этом с приложением пофамильного списка стипендиатов принято на заседании правительства 10 октября.

Стипендия в 850 рублей будет ежемесячно выплачиваться из средств городского бюджета с сентября 2019-го по май 2020 года.

— Это дети из многодетных малоимущих семей. Есть конкурсная комиссия, которая представляет списки в уполномоченные органы, комиссия же рассматривает и выбирает эти 100 человек, — представил проект доркумента и.о.директора департамента социальной защиты населения Станислав Борисенко.

В октябре стипендиатам будут переведены деньги за сентябрь.