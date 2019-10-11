Севморзавод выполнил первый заказ

На то, что это действительно не рядовое событие, указывали предпраздничная атмосфера и количество приглашенных гостей. Казалось, что на церемонию пришли все работники предприятия с семьями.

В советское время Севастопольский морзавод был не только флагманом судостроения в стране, но и градообразующим предприятием. Без преувеличения можно сказать, что на СМЗ отработал каждый третий севастополец. Завод — ровесник города. За долгую историю на предприятии было построено 500 плавсредств и отремонтировано пять тысяч кораблей. После распада СССР завод долгие годы находился в деградации, и спуск на воду понтона стал оптимистическим знаком и символом возрождения.

— Сегодня в нашем городе и на заводе торжественное мероприятие, сегодня спускают на воду ПК-400, плавучий кран. Это первое производство за 12 лет простоя. Вы видите, как светятся глаза и лица у работников предприятия. Они и все мы надеемся, что именно с этого ПК-400 начнут возрождаться судостроение и судоремонт в нашем городе, — эмоционально заявил депутат Законодательного собрания Севастополя Сергей Колбин.

А Екатерина Алтабаева уже в качестве сенатора рассказала об истории завода и пообещала сделать все, что от нее зависит, для поддержки предприятия на федеральном и городском уровне.

«Севастопольский морской завод — это неотъемлемая часть нашей жизни и истории, — сообщила сенатор. — И даже часы на заводской башне и полуденный гудок — часть рабочего ритма Севастополя, а когда они остановились, казалось, что остановилось рабочее сердце города. Сегодня спускается на воду понтон плавкрана, это очень важно, у нас на очереди и более крупные проекты. Я буду делать все возможное, чтобы поддержать завод на федеральном уровне и на уровне города».

Понтон тяжелого плавучего крана «ПК-400» грузоподъемностью 400 тонн был заложен на заводе в ноябре 2017 года, как первый заказ за более чем десятилетний период простоя.

По словам председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), чьим подразделением теперь является СМЗ, Георгия Полтавченко, это самый первый заказ в новейшей истории Крыма и севастопольского завода. Он уверен, что это только начало.

«Все знают, что сейчас на заводе в работе и второй заказ на плавкран грузоподъемностью 700 тонн. Самое главное, счет заказов пойдет на десятки и сотни. Завод обладает нужными компетенциями и обязательно нарастит мощности. С учетом важности завода и Крыма для России, мы будем загружать завод заказами», — пообещал Г.Полтавченко.

Нужно уточнить, что плавкран состоит из нескольких компонентов. Сегодня на воду спустили одну его часть — понтон. На него в дальнейшем будет смонтировано грузоподъемное устройство.

По словам директора филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации Владимира Баженова, подрядчики должны поставить грузоподъемное устройство летом следующего года.

«По контракту мы предполагаем, что грузоподъемное устройство нам поставят в июле 2020 года. С этого момента мы будем осуществлять пусконаладочные работы и уже конкретно сдачу крана с испытаниями», — заверил В.Баженов.

Об уникальности спускаемого на воду понтона «Севастопольской газете» удалось поговорить с архитектором ЦКБ «Коралл» Русланом Тагировым, который рассказал, что отличительными особенностями плавкрана является беспрецедентно высокая степень импортозамещения комплектующих и оборудования.

«Большая часть оборудования и всех систем произведена на территории Российской Федерации, и это является беспрецедентным фактором для плавкранов такого типа, также важно, что это будет первый плавучий кран, полностью построенный на СМЗ, начиная с 90-х годов, с момента распада СССР», — подчеркнул молодой архитектор.

«Севастопольская газета» поинтересовалась, отличается ли ПК-400 от плавкрана, спущенного на воду на заводе в 2011 году, еще в украинское время. Р.Тагиров прокомментировал так: «Тот кран был предназначен исключительно для строительства мостов на реке. У таких плавкранов обычно осадка значительно меньше, и они предназначены для транспортировки и установления мостовых пролетов. «ПК-400» имеет гораздо более разнообразные возможности и предназначен для эксплуатации в прибрежных районах Балтийского моря, а также на реке Фонтанка».

Плавучий кран построен непосредственно для Санкт-Петербурга. Он не самоходный, но способен маневрировать, используя свои средства управления. У него есть движители, которыми он способен осуществлять маневры. Хотя для перебазирования из одного порта в другой ему в обязательном порядке нужно сопровождение буксиров.

Справка

28 февраля 2015 года постановлением правительства Севастополя завод национализирован в пользу города и зарегистрирован в качестве ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», а весь имущественный комплекс предприятия был передан городу Севастополю. В этом же году производственные мощности ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» были переданы в аренду АО «ЦС «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации сроком на 49 лет.