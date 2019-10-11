Продукцию на «Чайке» проверяет ветлаборатория

По адресу ул.Адмирала Октябрьского, №20, после проведения реконструкции открылась государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Она обслуживает ярмарку «Центральная», более известную жителям Севастополя как рынок «Чайка».

Работы по ремонту помещения проведены ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», сообщила пресс-служба городского правительства. Оборудование, которым теперь оснащена лаборатория позволяет точно и в короткое время проводить все необходимые исследования продукции, реализуемой на «Чайке». Там имеется зал для проведения осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения туш сельскохозяйственных животных, помещения для проведения лабораторных исследований мяса, молока и молочных продуктов, яиц, меда, рыбы и растительной продукции.

После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции все результаты исследований заносятся в ФГИС «Меркурий». При выявлении какого-либо несоответствия продукции и сырья требованиям нормативных правовых актов, продукция в реализацию не допускается.