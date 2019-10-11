Придумали, как заряжать электромобили без проводов

Как пояснил профессор кафедры «Электронная техника», доктор технических наук профессор Игорь Широков, система предназначена как для аэромобильного, так и наземного транспорта.

«В окружающее пространство энергия не излучается, поэтому система безопасна для здоровья человека и других биологических объектов, находящихся в зоне излучений. Вся энергия сосредотачивается между двумя устройствами, между которыми нет физического контакта. И как только эти устройства удалены друг от друга на расстояние больше 30 мм, передача энергии прекращается», — пояснил И.Широков.

Практически, когда транспортное средство заезжает на точку зарядки, происходит взаимодействие панели приема, установленной на нем, и панели передачи, установленной на генераторе, который преобразует напряжение постоянного или переменного тока в сети в электромагнитные колебания.

«Система начинает работать, как только вы подключили передающее устройство. Она оснащена интеллектуальной системой, которая останавливает генерацию в автоматическом режиме, когда транспортное средство покидает точку зарядки», — сказал И.Широков.

Разработка удостоена золотой медали международного салона изобретений и технологий «Новое время» и уже получила положительное решение на патентную заявку. Есть заинтересованность во внедрении изобретения у компаний-производителей, сообщила пресс-служба университета.