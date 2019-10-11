Придумали, как заряжать электромобили без проводов
Инженеры Института радиоэлектроники и информационной безопасности Севастопольского госуниверситета разработали систему беспроводной передачи энергии для заряда батарей электротранспорта.
Как пояснил профессор кафедры «Электронная техника», доктор технических наук профессор Игорь Широков, система предназначена как для аэромобильного, так и наземного транспорта.
«В окружающее пространство энергия не излучается, поэтому система безопасна для здоровья человека и других биологических объектов, находящихся в зоне излучений. Вся энергия сосредотачивается между двумя устройствами, между которыми нет физического контакта. И как только эти устройства удалены друг от друга на расстояние больше 30 мм, передача энергии прекращается», — пояснил И.Широков.
Практически, когда транспортное средство заезжает на точку зарядки, происходит взаимодействие панели приема, установленной на нем, и панели передачи, установленной на генераторе, который преобразует напряжение постоянного или переменного тока в сети в электромагнитные колебания.
«Система начинает работать, как только вы подключили передающее устройство. Она оснащена интеллектуальной системой, которая останавливает генерацию в автоматическом режиме, когда транспортное средство покидает точку зарядки», — сказал И.Широков.
Разработка удостоена золотой медали международного салона изобретений и технологий «Новое время» и уже получила положительное решение на патентную заявку. Есть заинтересованность во внедрении изобретения у компаний-производителей, сообщила пресс-служба университета.