От серозного менингита спасут очистные сооружения

Проблема сезонной заболеваемости энтеровирусной инфекцией (в том числе серозным менингитом) напрямую зависит от загрязненности морской воды, и исключить сезонные вспышки этого заболевания в Севастополе возможно только после строительства в городе канализационных очистных сооружений.

Об этом заявила председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

— Каждый год у нас происходят подобные вспышки. Как правило, они связаны с перегревом морской воды и началом купального сезона, — считает Т.Щербакова. Сейчас, когда купальный сезон завершен, уровень заболеваемости значительно снизился. Проблема должна уйти после строительства очистных сооружений, сослалась депутат на мнение медиков.

К сожалению, Т.Щербакова не смогла объяснить, почему информация о столь опасном заболевании и масштабах ее распространения в Севастополе вот уже два года держится в секрете и откровенно утаивается от СМИ.

Так, в 2018 году «Севастопольская газета» несколько раз в течение лета добивалась информации о количестве пациентов с диагнозом «серозный менингит» в то самое время, когда в городе распространялись слухи об эпидемии. К сентябрю 2018 года Роспотребнадзор признал небывалый рост энтеровирусной инфекции, и особенно энтеровирусного менингита в Севастополе.

Интересно, что при отсутствии очистных сооружений и в предыдущие годы, столь активного распространения этого заболевания не фиксировалось.

Справка

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующихся многообразием клинических проявлений, от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.