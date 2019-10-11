Муниципалам разрешили перераспределить свои бюджеты

Семи (из десяти) муниципальным округам позволили перераспределить свои бюджеты для реализации полномочий в сфере благоустройства. Речь идет о сэкономленных средствах в результате реализации основных мероприятий.

Такое решение было принято на основании обращений глав муниципальных округов и озвучено на заседании правительства Севастополя 10 октября заместителем директора Департамента городского хозяйства Евгением Горловым.

По муниципальным округам деньги перераспределили следующим образом.

Андреевский МО: 216 тыс рублей — на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора ТКО, ремонта и содержания внутриквартальных дорог, содержание спортивных и детских площадок.

Балаклавский МО: 1 млн рублей перераспределяется с мероприятий по удаления несанкционированных свалок — на содержание зелёных насаждений.

Верхнесадовский МО: 1,1 млн рублей с реализации мероприятий по сбору ТКО, благоустройству и устройству тротуаров — на содержание зелёных насаждений.

Гагаринский МО и Инкерман: 1,68 млн руб с установки мусорных контейнеров для сбора ТКО — на ремонт и обустройство тротуаров.

Ленинский МО: на обустройства площадок для установки мусорных контейнеров.

Орлиновский МО: 1,7 млн руб на содержание спортивных и детских игровых площадок, текущий ремонт элементов благоустройства и для установки контейнеров для сбора ТКО.

По словам Е.Горлова, перераспределение составлено на основе предложений жителей муниципальных округов.