Москва – Симферополь — самое популярное внутреннее авианаправление в России

Перелеты по маршруту Москва – Симферополь четвертый год подряд остаются самым популярным авианаправлением в стране. В десятке самых востребованных маршрутов также перелеты Санкт-Петербург – Симферополь.

По данным портала Туту.ру, на направление Москва – Симферополь в этом году приходится 7% всех проданных в России билетов. Перелет по маршруту Москва – Симферополь в обе стороны в 2019 г. в среднем обходится в 11,5 тысяч рублей.

Еще 1,6% всех проданных по стране билетов приходится на направление Санкт-Петербург – Симферополь. При этом перелеты в Симферополь стали вторым по популярности российским направлением после Москвы, по которому выполняются внутренние рейсы из северной столицы.

Сильнее всего из 10 топовых маршрутов за год подешевели перелеты из Петербурга и Москвы в Симферополь (-6% и -5%). Дороже стало летать из Москвы в Ростов-на-Дону (+19%), Екатеринбург (+15%), МинВоды (+10%), Краснодар (+10%).

Справка

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов. С 16 апреля 2018 года рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе.