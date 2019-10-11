Ярмарку переносят с улицы Бориса Михайлова на Пролетарскую

Долгожданное решение о переносе специализированной ярмарки «Выходного дня» с ул.Бориса Михайлова, 7, на ул.Пролетарскую, 32, наконец-то принято на заседании правительства 10 октября.

Решение стало результатом неудовольствия жителей района, поскольку расположение ярмарки на ул.Бориса Михайлова грубо нарушало правила благоустройства: торговые места располагались на проезжей части и даже в зоне зеленых насаждений. К сожалению, сами устроители ярмарки и чиновники об этом не догадались, и только негативные оценки жителей Гагаринского района повлияли на решение о переносе.

По заверениям и.о.начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова, новая торговая площадка согласована с жителями и стала результатом выбора из нескольких вариантов, предложенных администрацией Гагаринского района.

— Данная площадка асфальтирована, она подготовлена, на этом месте когда-то располагался рынок, — сказал В.Кирпичников, заверивший врио губернатора, что лично разговаривал с жителями района по вопросу целесообразности переноса данной площадки.