Городские власти наконец-то заметили отсутствие парковок возле рынков

Несколько здравых мыслей насчет сферы торговли высказал один из семи новых вице-губернаторов Севастополя — Алексей Парикин. Бывший федеральный чиновник курирует всего два вопроса в правительстве города-героя: бюджет и потребительский рынок.

Второе направление, по мнению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, позволит его заму «не потерять связь с реальностью», что случилось бы, засядь он в кабинете.

Да и сам вице-губернатор довольно уверенно сообщил на представлении в заксобрании, что справится одновременно с контролем и формированием бюджета Севастополя, и с наведением порядка в сфере городской торговли.

Особенно поразило, что, проехав всего по трем севастопольским рынкам, А.Парикин с ходу обнаружил одну из самых острых проблем, о которой знают все жители, но раньше никак не замечало руководство города. Отсутствие парковок у рынков — беда в Севастополе повсеместная — исключений нет.

— Люди приезжают, приходят — встать негде. Это довольно большая проблема, — заявил А.Парикин.

Новый замгубернатора перечислил и другие сложности, с которыми надеется справиться: это организация ярмарок (вплоть до того, какими они будут и где их лучше расположить), использование контрольно-кассового оборудования (в том числе, решение вопроса с компенсациями за него), санитарно-бытовые условия на рынках.

А.Парикин считает, что договоры с предпринимателями (в частности, с нестационарными торговыми объектами — НТО) нужно заключать на пять лет, а не на 11 месяцев, как это делается сейчас. Чтобы у бизнеса была уверенность в будущем.

Приватизацию государственных рынков в настоящее время он считает невозможной — ГУП, управляющий рынками, владеет землей только на праве оперативного управления.

Чиновник высказался за снижение арендного бремени, особенно, в отношении сельхозпроизводителей. Тот же вектор управленческих решений планируется применить к налоговым ставкам — они должны снижаться.

— Торговля приносит в бюджет города 16% поступлений. Это одна из самых важных статей наполнения бюджета. Поэтому условия работы предпринимателей должны быть комфортными, — сказал А.Парикин.

Несколько раз и А.Парикиным, и М.Развожаевым подчеркивалась мысль, что серых схем в торговле больше не будет. Правительство попытается избавиться от всех «прокладок» между торговцами и организаторами процесса торговли. По словам чиновников, скоро станет предельно ясно — кто, кому и за что платит. И такая плата будет крайне справедливой.

Вопрос будущего «Чайки» подняла депутат Татьяна Щербакова. Она посетовала, что бывший стадион все еще рынок, где царствуют антисанитария и грохот фур по ночам. Однако она отметила, что это, действительно, дешевый рынок, где сейчас активно строятся капитальные торговые палатки. Т.Щербакова попросила нового замгубернатора заняться поиском консенсуса между торговцами и жителями окрестных домов именно этого торгового узла.

А.Парикин намерен лично встречаться с предпринимателями, у которых возникают какие-то проблемы, выслушивать, анализировать и воплощать в жизнь поступающие предложения. К такой работе он призвал и муниципальные власти Севастополя. Это заявление чиновник сделал, приведя пример предпринимателей с 5-го км. Те рассказали ему о своих сложностях в работе, о которых власти не слышат с августа 2017 года. Дело, в том числе, касается туманного будущего этого огромного рыночного конгломерата. Как известно, развязка «огурец» должна стать двухуровневой, а на перекрестке пр.Ген.Острякова с дорогой на Максимову дачу тоже намечено построит развязку. Это уничтожит рынок на 5-км, что торговцев с него совсем не устраивает.