Директор Севморзавода рассказал о будущем предприятия

На торжественной церемонии спуска на воду понтона для плавучего крана «ПК-400» «Севастополь» генеральный директор Севастопольского морзавода Владимир Баженов рассказал о проблемах и перспективах этого старейшего в городе предприятия.

По его словам, понтон, который был спущен на воду, и второй плавкран грузоподъемностью 700 тонн, находящийся в работе, являются только первыми ласточками на пути к возрождению СМЗ. Несмотря на то, что завод находится под санкциями, а это создает дополнительные трудности, коллектив не отчаивается и подал заявку на участие в конкурсе по созданию пяти катеров по проекту 1438 для пассажирских перевозок в акватории Севастопольской бухты.

«7 октября мы подали заявку, а 14 октября уже будет назван победитель. Мы искренне надеемся, что это будем мы. Для нас это почетно и важно — построить пять катеров для Севастополя. А еще символично: проектант кораблей — севастопольское ЦКБ «Коралл» и судостроители тоже будут севастопольцы», — рассказал В.Баженов.

В рамках развития оборонно-промышленного комплекса страны существует несколько государственных программ, в которые входит и севастопольский морской завод. Первая программа — это техническое перевооружение предприятия. На нее выделено более двух миллиардов рублей. В настоящий момент предприятием освоено порядка 900 миллионов.

«На эти деньги закуплено оборудование, которое находится на предприятии и уже работает для решения поставленных задач. Большая часть этой программы должна завершиться в 2020 году», — подчеркнул директор.

Следующий этап программы— реконструкция завода. Исходя из существующего законодательства, он будет возможен только, когда предприятие полностью перейдет в государственную собственность. По этой программе заводу выделяется пять с половиной миллиардов рублей на сооружение новых заводских цехов под конкретную программу ремонта и строительства судов, в том числе и обслуживания кораблей Черноморского флота.

Программа начнется фактически тогда, когда произойдет акционирование предприятия и его переход напрямую под управление ОСК. По предварительным оценкам на улаживание юридических формальностей необходимо от 18 до 24 месяцев.

«Если все будет хорошо, то этот этап завершится к 2021 году», — доложил В.Баженов.

Также генеральный директор хоть и заявил, что не хотел бы раскрывать все карты, тем не менее сообщил, что идут консультации по поводу обновления и замены всего парка тяжелых плавучих кранов грузоподъемностью от 250-300 тонн.

«Дело в том, что в последние несколько лет краны не строились, а на всей территории страны работают краны, построенные коллективом СМЗ еще в советское время. Все они устарели, поэтому, требуется их обновление. Мы проводим консультации в надежде сформировать государственную программу, в которой завод примет участие и будет строить плавучие краны для страны и за ее пределы», — надеется руководитель завода.