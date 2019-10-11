Больницы №6 и №9 все же объединили

Жители Инкермана теперь официально будут проходить стационарное лечение в балаклавской больнице №9.

Решение об этом принято на заседании правительства 10 октября после сообщения и.о.директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

Из его пояснений следует, что попытка объединить эти медучреждения 1 июля не удалась из-за невозможности сохранить больницу №6 самостоятельным юридическим лицом.

— Сегодня больница №6 представляет собой детскую и взрослую поликлиники, а стационар, который был там ранее, с прошлого года стал отделением паллиативной помощи сестринского ухода. В этих условиях две поликлиники без стационара себя содержать не могут, — сказал С.Шеховцов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев расценил такую реорганицию, как финансовое оздоровление инкерманского медучреждения.

На это С.Шеховцова согласился, что экономическая составляющая стала решающей, поскольку больница №6 имеет «серьезную кредиторскую задолженность».

Второй вопрос — доступность оказания медицинской помощи для жителей Инкермана, поскольку планируется решить вопросы логистики и обслуживания пациентов узкими специалистами в рамках одного юридического лица.

Как прозвучало далее, после завершения Департаментом здравоохранения проверки медучреждения, правительство намерено определиться с дополнительным финансированием из резервного фонда.

«Севастопольская газета» неоднократно сообщала о том, что в силу обстоятельств Инкерман длительное время фактически был лишен официального лечебного стационара. В случае необходимости госпитализации, пациентов направляют в другие лечебные учреждения города, в которые им откровенно неудобно добираться и где им были не слишком рады.

Больница №6 долгое время ждала капитального ремонта, но, похоже, так и не дождалась.