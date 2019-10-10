Технологические выемки в асфальте обязан заделывать подрядчик

Аккуратные дыры в новом асфальте, сделанные для контроля его качества, в Севастополе заделывать почему-то не принято.

Как известно, дорожное асфальтовое покрытие должно соответствовать требованиям, установленным соответствующими ГОСТАми и СНиПами. Проверка качества асфальтобетона происходит уже на стадии его изготовления, однако этим контроль не ограничивается. Чтобы точно установить, насколько уложенное покрытие соответствует нормативному в части прочностных и иных параметров, после укладки необходимо проводить исследования готового асфальта в лабораторных условиях. Для этого из новенького дорожного полотна и вырезаются керны, которые затем отправляют на исследования в специализированную лабораторию. А технологические отверстия, оставшиеся в результате выемки, должны быть заделаны подрядной организацией, выполнявшей работы на этом участке.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в ГБУ «Севастопольский Автодор». В случае, если укладка асфальта выполнялась самим Севавтодором, вопросом восстановления нарушенного покрытия занимаются специалисты из отдела содержания.

К слову, нередко пробы асфальта берут для нескольких лабораторий, например, по заданию правоохранительных органов. Но в любом случае отверстия, которые остаются после взятия проб, должны быть заделаны.

На вопрос, что делать, если подрядчик игнорирует требование восстановить покрытие, и технологические дыры продолжают зиять в асфальте, создавая неудобства, а иногда и опасность для передвижения автомобилей и пешеходов, в Севавтодоре пояснили, что о таких фактах необходимо сообщать прямо к ним в отдел содержания или отдел технического контроля. Звоните по номеру +7 (978) 998-59-83 или шлите сообщение на сайт info@sevavtodor.com. К информации желательно приложить фотографию.

Дорожники обещают реагировать на сигналы и побуждать подрядчиков латать положенное. Правда, добавляют: «Если, конечно, сможем их отыскать...»

Стоить отметить, что забор кернов стройконтролем происходит регулярно и при строительстве трассы «Таврида». Как говорит пресс-секретарь СУ АО «ВАД» по Республике Крым, ведущего это строительство, такой контроль качества работ ведется непрерывно. Пробы асфальта берутся через каждые 300-400 метров, а отверстия от кернов заделываются сразу же, предварительно выбрав из них губкой воду, охлаждающую сверло бура.

Почему в Севастополе так не делают?