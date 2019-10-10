После гибели работника проверят все стройки Севастополя

Трагедия произошла на стройплощадке детского сада на ул.Симонка на Северной стороне. Упавшего с высоты мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

Стройку ведет предприятие ООО «ПромЖилСтрой» из Новосибирска. Погибший был водителем фирмы субподрядчика — ООО «Новый полюс», где работал на основании трудового договора. По случившему факту Фонд социального страхования проведет расследование.

В Следственном комитете уточнили, что 30-летний пострадавший упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона.

На заседании правительства 10 октября врио губернатора Михаил Развожаев из-за этого происшествия распорядился провести проверку всех государственных строек на предмет соблюдения правил техники безопасности. При этом он вспомнил, что не так давно посещал стройплощадку на другом бюджетном объекте — в больнице №3 имени Даши Севастопольской. Там рабочие ходят по крыше без страховки!

— Я прошу оперативно, чтобы инспекция по труду на все наши объекты в плановом порядке за две недели выехали и посмотрели, что там происходит. Директору департамента капитального строительства провести работу с подрядчиками. Подобные вещи недопустимы, — сказал М.Развожаев.

Как сообщала пресс-служба городского правительства, строительство детского сада на улице Симонка планируется завершить к концу октября. С инспекцией на стройплощадке 26 сентября побывал исполняющий обязанности директора Департамента капитального строительства Даниил Кирилкин и отметил, что «работы ведутся согласно графику, порядка 64 человек ежедневно находятся на объекте строительства».