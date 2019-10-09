У «Домино» установлены новые камеры фиксации превышения скорости

В отличие от установленных ранее средств фиксации, «Азимут» определяет среднюю скорость движения, поэтому имеет не один, а два датчика движения на противоположных концах заданного участка дороги. Зафиксированные ими данные — место, время и номер автомобиля — позволяют произвести расчет средней скорости движения транспортных средств, сообщили в УГИБДД УМВД России по Севастополю.