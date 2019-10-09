Расскажут и покажут, как делать операции на новом оборудовании

На прошлой неделе работала первая медицинская научно-практическая конференция выставочного формата «Неделя здравоохранения Севастополя». В течение трех дней в рамках конференции проходило полноценное обучение с мастер-классами и лекциями от ведущих специалистов Крыма и России.

Мероприятие сопровождалось широкомасштабной выставкой медицинского оборудования и медицинских препаратов, соответствующих каждому дню специализации.

На открытии конференции директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов рассказал о новых прорывных технологиях в медицине, внедряемых в Севастополе в последнее время, и об уникальности научной конференции, «которая приумножит профессиональные навыки молодых специалистов».

«Вы получите много новых знаний и вынесите все самое ценное, что вам пригодится в практической работе», — подчеркнул медицинский чиновник.

Первый день конференции открылся мастер-классом по эндоскопической хирургии на базе Первой горбольницы с трансляцией процесса операции в конференц-зал. Его вел заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Первого медицинского университета, доктор медицинских наук, один из основателей видеолапароскопии в России, специалист экстракласса международного уровня Эдуард Галлямов.

Он провел две операции в прямом эфире, где буквально «на пальцах» объяснил всю методику и технологию работы с эндоскопическими инструментами. Присутствующие в конференц-зале могли наблюдать весь процесс, а также комментировать и задавать вопросы. В завершение прошло обсуждение проведенных операций.

В другие дни недели здравоохранения прошли научно-практические занятия для врачей-хирургов, гинекологов, урологов, освещающие современные аспекты эндоскопической хирургии, а для врачей лаборантов, заведующих терапевтическими и педиатрическими отделениями специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга прочли лекции, отвечающие на актуальные вопросы лабораторной службы Севастополя.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения и Ассоциации врачей Севастополя.

Инга ХРУЛЁВА

Мероприятие сопровождалось широкомасштабной выставкой медицинского оборудования и медицинских препаратов, соответствующих каждому дню специализации.

На открытии конференции директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов рассказал о новых прорывных технологиях в медицине, внедряемых в Севастополе в последнее время, и об уникальности научной конференции, «которая приумножит профессиональные навыки молодых специалистов».

«Вы получите много новых знаний и вынесите все самое ценное, что вам пригодится в практической работе», — подчеркнул медицинский чиновник.

Первый день конференции открылся мастер-классом по эндоскопической хирургии на базе Первой горбольницы с трансляцией процесса операции в конференц-зал. Его вел заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Первого медицинского университета, доктор медицинских наук, один из основателей видеолапароскопии в России, специалист экстракласса международного уровня Эдуард Галлямов.

Он провел две операции в прямом эфире, где буквально «на пальцах» объяснил всю методику и технологию работы с эндоскопическими инструментами. Присутствующие в конференц-зале могли наблюдать весь процесс, а также комментировать и задавать вопросы. В завершение прошло обсуждение проведенных операций.

В другие дни недели здравоохранения прошли научно-практические занятия для врачей-хирургов, гинекологов, урологов, освещающие современные аспекты эндоскопической хирургии, а для врачей лаборантов, заведующих терапевтическими и педиатрическими отделениями специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга прочли лекции, отвечающие на актуальные вопросы лабораторной службы Севастополя.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения и Ассоциации врачей Севастополя.