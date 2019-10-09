На фестиваль театров танца все билеты проданы

В Севастопольском театральном танцевальном фестивале «Арт-бухта» принимают участие разножанровые театральные коллективы, представляющие, как народные танцы, так бальные и классические танцы.

Фестиваль театров танцев, да еще столь масштабный, проводится на полуострове впервые и проходит сразу на пяти главных севастопольских театральных площадках. Среди участников, помимо российских актеров, есть и иностранные участники, в том числе японка Мари Ито и итальянец Марчелло Пелицциони.

В рамках фестиваля 9 октября будет представлено па-де-де из «Жизели», «Щелкунчика», «Лебединого озера».

Как сообщили организаторы, фестиваль вызвал большой интерес среди севастопольцев и гостей города, билеты были раскуплены задолго до начала мероприятия.

Завершится фестиваль 14 октября гала-концертом.