Молодой человек застрял на пляже Яшмовый

Спасатели на катере эвакуировали мужчину из труднодоступного места на Фиоленте в районе пляжа Яшмовый.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения Севастополя раним утром 7 октября. 22-летний местный житель спустился к морю самостоятельно, а выбраться сам не смог.

«К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ Севастополя. В 4.43 вышел катер «Чибис» с двумя спасателями на борту. В 5.05 спасатели прибыли на пляж Яшмовый», — сообщили в пресс-службе. Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты.

На борт катера молодого человека подняли в 5.17. В Балаклаве его передали бригаде скорой помощи.