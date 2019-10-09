Иностранные номера от штрафов не спасают

Водители, управляющие автомобилями с иностранными номерами, также привлекаются к ответственности, в том числе на основании материалов, полученных с камер автоматической фиксации административных правонарушений, сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Если инспектор ДПС выявляет автовладельца, у которого имеются неоплаченные штрафы с камер фотофиксации, то он вправе доставить его в центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, где на основании фотоснимков с нарушениями ПДД автоинспекторы выписывают штраф за каждое нарушение.

Кроме того, если инспектор ДПС выявит нарушения, связанные с ввозом автомобиля из другого государства, он вправе прибегнуть к помощи сотрудников таможенной службы. Водителю это грозит штрафом от 1500 до 2500 рублей и даже конфискацией транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает, что транспортные средства, зарегистрированные в Крыму и Севастополе до 2014 года, необходимо было перерегистрировать и поставить на учет до 2016 года. Если этого сделано не было, на владельца составляется административный материал с наложением штрафа в размере 800 рублей, в случае повторного нарушения — 5000 рублей или лишение права управления на срок до трех месяцев.