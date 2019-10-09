Хотят вернуть «Молочные кухни» и добавить льготы многодетным семьям

Председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, несмотря на разделение в новой каденции прежде единого комитета по социально-гуманитарным вопросам, готова и далее принимать участие в решении вопросов, над которыми она прежде работала.

По ее мнению, такое разделение поможет сосредоточиться на двух болезненных сферах жизнедеятельности города — социальной защите и здравоохранении.

По словам Т.Щербаковой, она в первую очередь намерена внести в перечень основных проблем дополнительные льготы по улучшению положения многодетных семей.

— Я буду предлагать снять существующие ограничения по постановке на жилищный учет многодетных семей. На мой взгляд, город заинтересован в проживании на его территории наибольшего количества многодетных семей, поскольку дети, которые здесь рождаются и вырастают, могут здесь остаться, — заявила Т.Щербакова.

Депутат также считает, что необходимо ввести льготы для семей, где воспитываются победители различных конкурсов и олимпиад.

— У нас есть определенные преференции для них — дети получают бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, но этого недостаточно, — считает Т.Щербакова.

Еще одна ее идея — вернуть молочные кухни.

— Когда-то при Советском Союзе у нас была эта мера поддержки. Сейчас в нашем регионе ее нет, но я считаю, что нужно рассмотреть этот вопрос. Тем более, что вчера на сессии Законодательного собрания мы услышали от представителей правительства, что у нас значительно выросло число фермерских хозяйств. Почему бы не использовать продукцию, которую производят местные фермеры, для такой меры господдержки. Думаю, что будет всем хорошо — и для фермеров, у которых появится рынок сбыта, и для родителей, — считает Т.Щербакова.

Она пояснила свою позицию тем, что, по ее информации, в городе существует сыроварня, которая использует какое-то молочное сырье.

— Надеюсь, они не с материка его возят, — предположила депутат.

Заметим, что вице-губернатор Мария Литовко на сессии 8 октября говорила о фермерах, которые занимаются разведением кроликов и перепелок. На вопрос о возможности возрождения молокозавода она не готова была ответить, так как не владела информацией о существовании молочных ферм в Севастополе.