Подозреваемый в совершении убийства объявлен в розыск

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Вещагин Александр Олегович, 11.06.1993 года рождения, подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщается следственными органами, накануне в квартире дома по улице Павла Корчагина было обнаружено тело 29-летнего мужчины с 17 ножевыми ранениями в области груди.

Из информации, предоставленной родственниками погибшего, следует, что в последнее время с ним в квартире проживал знакомый, который приехал в Севастополь с целью найти работу. При этом ранее в разговоре с братом убитый упоминал, что его сосед в последнее время проявляет агрессию. Предположение, что именно Александр Вещагин причастен к убийству, возникло из факта его внезапного исчезновения.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, просят обращаться по телефону дежурного по Главному следственному управлению в Севастополе: +7(978) 936-80-52 (круглосуточно).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.