Забыли подключить Вечный огонь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 7 октября распорядился взять на контроль вопрос газоснабжения Вечного огня у памятника Матросу и Солдату на мысе Хрустальный.

Как стало известно из СМИ, после ликвидации порыва газопровода, случившегося при ремонте ул.Советской, газоснабжение на мысе Хрустальный почему-то не было восстановлено.

Комментируя данную ситуацию, и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров заметил, что причина вовсе не в нерадивости ресурсоснабжающей организации, а в специфике расположения Вечного огня. На мысу часто дуют ветры, задувающие пламя в горелке. Он заверил главу города, что бригада газовщиков уже выехала на место и огонь будет включен. В.Базаров пояснил, что состояние Вечного огня — зона ответственности ГБУ «Парки и скверы».

В ответ М.Развожаев распорядился выставить на месте видеокамеры.

— Поставьте там видеокамеры, все в режиме реального времени. А то у нас «патриотическая столица России», а мы то пытаемся три дня разобраться на посту №1, кто отвечает за разбитые кабинки, то огонь у нас может погаснуть, и мы узнаем об этом из прессы. Все эти объекты возьмите на постоянный контроль, — распорядился врио губернатора. Он также потребовал отслеживать чистоту территорий вокруг такого рода объектов.

— В ближайшее время соберем совещание по празднованию 75-летия Победы, очень много там вопросов. Буду лично контролировать исполнение плана в части благоустройства, очень много нам надо будет сделать, а времени уже не так много осталось, — предупредил М.Развожаев.

Напомним, что Вечный огонь у памятника Матросу и Солдату зажжен к 9 мая 2007 года, в реконструкции объекта принимали участие организация «Бутан» и Строительное управление Черноморского флота (последнее заканчивало строительство мемориала после длительного простоя этого объекта).

Несколько лет Вечный огонь у подножия памятника зажигался по специальному распоряжению администрации города по случаю каких-либо значимых событий и празднований юбилейных дат. С конца 2016 года к Вечному огню был подведен газопровод, и он должен гореть постоянно.