За порыв газопровода заплатит подрядчик

За порыв газопровода, связанного с выполнением земляных работ при ремонте улицы Советская, подрядчик заплатит штраф. Такую информацию в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 7 октября озвучил и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров.

Как сообщалось ранее, результатом порыва, связанного с бурением скважин в отсутствие представителя ГУПС «Севастопольгаз», стало отключение 3 октября от газоснабжения 162 жилых домов в центральной части города.

По информации В.Базарова, нанесенный ущерб, связанный с восстановлением газоснабжения и подключением жилых домов, составил 1,2 млн рублей и был выставлен в качестве претензии подрядной организации ООО «Спецуниверсалстрой» (г.Екатеринбург).

По словам В.Базарова, после восстановления жалоб по данной аварии больше не поступало, все последствия устранены.

Напомним, что при контроле работ на объекте 16 августа представитель подрядной организации жаловался на отсутствие в проектной документации полной и достоверной информации о наличии и расположении инженерных сетей, а также отсутствие согласований с ресурсоснабжающими организациями.

— Нам уже выписан запрет от горгаза, и мы вынуждены ждать получения согласования. Мы стараемся решать возникающие вопросы с представителями проектной организации и с их здешними представителями, — сетовал тогда начальник участка Алексей Михеев.