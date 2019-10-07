В Симеизе строят берегоукрепительные сооружения

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство берегоукрепительных сооружений в поселке Симеиз. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Берегоукрепительные сооружения, исключающие абразивные процессы оползневого склона, построят в восточной части поселка городского типа Симеиз. Инженерные решения, запланированные с целью защиты берега от разрушения, включают демонтаж находящихся в аварийном состоянии недостроенных волноотбойных стен, возведение подпорно-волноотбойной стены, строительство буны и надводного проницаемого волнолома, а также устройство галечного пляжа, способствующего защите конструкций от волнового воздействия.

Защитный галечный пляж, обеспечивающий стабилизацию береговой линии, в дальнейшем будет использоваться как место отдыха, а вместо небезопасного лестничного схода на него, который используется в настоящее время, устроят два новых.

По итогам корректировки проектная документация дополнена материалами обследования действующих сооружений, в том числе берегового склона. Также были выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания, которые показали необходимость принятия мер по защите основания склона от воздействия морских волн.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.