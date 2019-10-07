В Крыму ожидают заморозки в ночь на 9 октября

Заморозки до минус 3 градусов ожидаются 9 октября в степных и предгорных районах полуострова.

По прогнозам Крымского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 8 октября, холодный атмосферный фронт Атлантического циклона вызовет в Крыму кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, днем 8…13°.

В последующие двое суток гребень Азорского антициклона обусловит на полуострове сухую, ясную погоду. В результате выхолаживания 9 октября температура воздуха ночью понизится до 1…6° тепла, в степных и предгорный районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3°. Днем воздух прогреется до 13…18° тепла.

В четверг, 10 октября, температурный фон повысится и составит: ночью 4…9°, на побережье 10…15°; днем 16…21°.

Температура воздуха в ночь на 9 октября в Севастополе ожидается 4-6°С тепла, днем — 14-16°С. 10 октября — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С тепла, днем 18-20°С.