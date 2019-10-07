Подпорную стену на Советской нужно будет ремонтировать заново

Подпорная стенка по ул.Советская,42 (2-я очередь), ремонт которой, по информации и.о.директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, озвученной на аппаратном совещании 7 октября, выполнен на 60% (недельное выполнение составило 10%), уже теперь требует ремонта.

По информации Е.Горлова, сейчас там ведутся работы по ремонту отдельных участков с устройством железобетонных фундаментов. Однако нынешнее состояние подпорной стены уже вызвало нарекания врио губернатора Михаила Развожаева.

При этом на вопрос о подрядчике Е.Горлов затруднился ответить.

— Посмотрите еще раз проект. Там дренажная система опять не предусмотрена, там ливневка не предусмотрена. Мы зачем так делаем, чтобы потом переделывать? Там уже трещины появились на том, что сделано, — отреагировал на оптимистичный доклад подчиненного М.Развожаев.

На заверения Е.Горлова, что вопрос будет решен уже сегодня, М.Развожаев порекомендовал поехать на объект прямо после совещания. Заодно он поинтересовался, в каком исполнении будет стенка.

— Она вот в таком бетонном исполнении у нас и будет, а раньше как было? — спросил глава города.

— Да там были разрушенные элементы, камень вперемешку, раньше она совсем была в аварийнном состоянии, — ответил Е.Горлов, подтвердив, что никакой облицовки по проекту не предусмотрено.

Как выяснилось позднее, подрядчиком объекта является ООО «Сибирь».