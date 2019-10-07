Любителей горного экстрима ждут у скалы Парус

С 14 по 19 октября в окрестностях скалы Парус для всех, кто предпочитает активный отдых и не представляет свою жизнь без туризма состоится фестиваль «Большая севастопольская тропа 2019».

Его участники смогут попробовать свои силы в экстремальных видах спорта, увидеть выступления профессиональных спасателей и альпинистов, насладиться невероятным шоу и концертной программой.

В этом году «Большая севастопольская тропа» подготовила множество интерактивных площадок: «Альпинизм и скалолазание», «Спелеология», «Ориентирование», «Слеклайн и хайлайн», «Роупджампинг», «Спасатели» и другие. Каждый посетитель сможет испытать себя на скальных маршрутах, спуститься с вершины Паруса с помощью альпинистского снаряжения, пройти по натянутой над землей стропе, совершить восхождение по виа феррата.

Для маленьких гостей фестиваля будет организован специальный веревочный парк с детской полосой препятствий.

Во время фестиваля состоятся показательные выступления профессиональных спасателей и альпинистов.

С 18 по 19 октября в рамках фестивали и уже в девятый раз пройдут международные соревнования спасателей по оказанию помощи терпящим бедствие в горах Crimea Rescue Fest. Команды спасателей из разных регионов России будут выяснить, кто быстрее и лучше в оказании помощи на отвесных скалах, спуске пострадавших с высоты, переноске их через обрывы и транспортировке по узким пещерным лазам, поиске в ночное и дневное время.

В эти же дни намечено провести Кубок Севастополя по альпинизму. Командам профессиональных спортсменов предстоит преодолеть сложные вертикальные маршруты за максимально короткое время.

За действиями спасателей и альпинистов можно будет наблюдать на больших экранах в режиме реального времени.

Ежедневно после 18.00 для гостей фестиваля будет «зажигать огни» проекционное шоу и концертная программа.

Место проведения фестиваля: Скала «Парус», 49-й километр трассы Севастополь – Ялта. Время работы интерактивных площадок: с 10.00 до 18.00

На фестиваль все желающие смогут приехать на бесплатных автобусах от остановки «5-й километр Балаклавского шоссе» с 9.00 до 18.30 с интервалом 30 минут. Обратно в город автобусы будут отправляться до 21.00, а в пятницу и субботу (18-19 октября) на бесплатном автобусе можно будет вернуться в Севастополь до 24.00 часов.