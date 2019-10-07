«Комета» перевыполнила план по перевозкам

Судно на подводных крыльях «Комета 120М», которое курсирует между Ялтой и Севастополем, перевезло за летний сезон около 39 тысяч человек — на 11% больше, чем планировалось, сообщил ТАСС представитель концерна «Калашников».

В 2019 году судно впервые работало четыре месяца: с 1 июня по конец сентября. Годом ранее — всего два месяца: август и сентябрь, было перевезено 22,2 тысячи пассажиров, загрузка судна составила 99%.

«Спрос на перевозки стабильно высок, в пик сезона (июль – август) билеты распродавались полностью на несколько дней вперед», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за четыре месяца навигации было отменено 16% рейсов. Это происходило только из-за неблагоприятных погодных условий.

«По техническим причинам ни один рейс не был отменен, что говорит о высоком качестве судна», — добавил представитель компании.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном «Калашников» совместно с судостроительным заводом «Вымпел» по поручению Президента РФ.

Спуск первой и пока единственной «Кометы 120М» на воду прошел в Севастополе летом 2018 года.

Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.

Вторая «Комета» выйдет на линию в Крыму в 2020 году.