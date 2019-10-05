Пенсии и зарплаты не перечислили из-за программного сбоя
Всем бюджетникам и половине пенсионеров Севастополя деньги на банковские карты не пришли вовремя.
Как сообщила пресс-служба правительства города, из-за технического сбоя оборудования в казначействе начисление пенсий и заработной платы в пятницу, 4 октября, произошло не в полном объёме.
«Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение даёт сбой», — уточнили в пресс-службе.
Платежки по пенсиям пришлось набивать в ручном режиме. Работа велась до ночи. Удалось перечислить только половину.
Сотрудники казначейства и профильных департаментов работали без выходных. К 12.00 понедельника, 7 октября, все пенсии перечислены на счета получателей.
Заработная плата работникам бюджетной сферы была переведена на счета в понедельник.