Пенсии и зарплаты не перечислили из-за программного сбоя

Всем бюджетникам и половине пенсионеров Севастополя деньги на банковские карты не пришли вовремя.

Как сообщила пресс-служба правительства города, из-за технического сбоя оборудования в казначействе начисление пенсий и заработной платы в пятницу, 4 октября, произошло не в полном объёме.

«Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение даёт сбой», — уточнили в пресс-службе.

Платежки по пенсиям пришлось набивать в ручном режиме. Работа велась до ночи. Удалось перечислить только половину.

Сотрудники казначейства и профильных департаментов работали без выходных. К 12.00 понедельника, 7 октября, все пенсии перечислены на счета получателей.

Заработная плата работникам бюджетной сферы была переведена на счета в понедельник.