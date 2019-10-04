Животные кусают людей в Крыму чаще, чем в Севастополе

Роспотребнадзор отмечает тенденцию к росту количества пострадавших от укусов животных в Крыму и в Севастополе на фоне увеличения случаев заболеваний бешенством.

За восемь месяцев 2019 года в Республике Крым по поводу укусов животными в медицинские организации обратилось 4904 человека (256,25 на 100 тысяч населения), что на 14,0% выше, чем за соответствующий период прошлого года. 30% от укушенных — дети до 17 лет.

Наиболее неблагополучными территориями, где от укусов животных пострадало больше всего людей, являются Симферополь, Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта, Бахчисарайский и Черноморский районы.

Отмечается тенденция к росту количества пострадавших от укусов животных и в Севастополе — 824 человека (188,7 на 100 тысяч населения), что на 9,2% выше, чем за восемь месяцев прошлого года (741 человек, 172,83 на 100 тысяч населения). Количество укушенных дикими животными составило 31 человек, что на уровне прошлого года.

В Крыму дикими животными укушено 157 человек, что на 19,7% выше аналогичного периода прошлого года.

Анализ статистических данных показывает, что чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных животных. При этом мероприятия по снижению популяции безнадзорных собак проводятся на всех административных территориях Республики Крым и в Севастополе. За первое полугодие 2019 года в РК умерщвлено прядка 500 и стерилизовано около 2500 голов собак и кошек. По Севастополю отловлено и стерилизовано — 157 голов.

Случаи лабораторно подтвержденного бешенства среди животных зарегистрированы в Джанкойском, Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Ленинском, Сакском, Раздольненском, Красногвардейском и Черноморском районах и в Симферополе. Всего 27 случаев, против 13 — за аналогичный период прошлого года.

Бешенство — смертельное заболевание, передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных. Инкубационный период длится от семи дней до года.

Что делать, если контакт с подозрительным животным произошел:

— Немедленно обильно промыть рану, царапины и все места, на которые попала слюна, мыльным раствором не менее 15 минут, смыв моющее средство водопроводной водой.

— Незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства для получения, при необходимости, курса профилактических прививок.

Начинать прививаться нужно как можно раньше.