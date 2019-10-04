«Воронеж» построят в Севастополе к 2024 году

Строительство новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-М» Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в районе Севастополя планируется завершить к 2024 году.

Об этом сообщил начальник штаба — заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

«Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году», — сказал И.Морозов в интервью газете «Московский комсомолец».

Он уточнил, что в СПРН, которая позволяет получать оперативную информацию о пусках чужих баллистических ракет, несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции «Воронеж». Они расположены по периметру российских границ — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

По словам И.Морозова, сейчас создается сеть станций радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов, которая позволит контролировать околоземное пространство в максимальном диапазоне высот. Станции строятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.