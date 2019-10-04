Сквер Ленинского комсомола ударно ремонтируют

В ходе осмотра работ в сквере Ленинского комсомола и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что подрядная организация, которая в августе заключила договор на реконструкцию этого общественного пространства, судя по динамике процесса, выполнила подготовительные работы уже на 90%, а остальные — примерно на 60%.

«В рамках развития города и обустройства комфортной среды и доступных территорий сегодня проводится работа на 15 объектах. Все они уже в процессе готовности, и в декабре мы планируем их сдать. Все это делается для граждан, для нашего города», — уверяет Е.Горлов.

Он рассказал, что в сквере Ленинского комсомола будет продумано и предусмотрено все: маломобильные граждане смогут «подойти к памятнику или прокатиться-прогуляться по скверу». Но на вопрос к представителю подрядчика об использовании тактильной плитки при обустройстве дорожек последний ответил отрицательно.

В свою очередь Алексей Самарин — специальный представитель подрядчика ООО «Фидан» (г. Симферополь) уверяет, что работы идут с опережением графика и должны завершиться в конце ноября. Это первый объект, который фирма выполняет в Севастополе.

«На сегодняшний день полностью выполнены демонтажные работы: снят бордюр, асфальтовое покрытие, вывезен грунт, выполнена основная часть мероприятий по устройству системы полива и осушения, проведена разводка коммуникаций, завершены работы для установки опор освещения», — доложил А.Самарин.

До конца недели рабочие планируют подключить основную часть системы полива, которая разбита на семь автоматических зон, обустроить колодцы и системы дренажа. Также в сквере заменят 47 опор освещения, которые будут выполнены в той же стилистике, что и прежние. На дорожках уложат фактурную гранитную плитку белого и серого цвета. Будут сооружены 160 кубометров подпорных стен в аутентичном севастопольском стиле. Нижнюю проходную аллею оборудуют смотровыми площадками, на подпорных стенках устроят специальные настилы, на них можно будет сидеть.

По контракту подрядчик обязан высадить в сквере кустарники, розы, кизильник и пять пихт.

В оценке объема выполненных работ представитель подрядчика оказался более скромным, чем и.о. горхоза. По его словам, работы выполнены не на 60%, а вполовину меньше.

«Нет, не 60, а 20-30 процентов, — уточнил А.Самарин. — Все-таки основная работа — это укладка тротуарной плитки. Сейчас, как видите, идут подготовительные работы, прокладка коммуникаций. Вот на следующей неделе «выйдем из земли» и займемся лестницами и подпорными стенками».

На вопрос «Севастопольской газеты», знает ли подрядчик, где расположены подземные инженерные коммуникации и не произойдет ли авария, подобная той, что случилась 3 октября при ремонте дороги на улице Советской, когда рабочие повредили газопровод и оставили без газа центральную часть города, специальный представитель заявил, что все подземные коммуникации обозначены в проектно-сметной документации, технические вопросы согласованы со службами города и подписаны соответствующие документы.

«Не волнуйтесь, аварии исключены», — заверил А.Самарин.

Общая площадь обустраиваемой территории составляет 4,23 га, стоимость проекта 38 миллионов рублей.