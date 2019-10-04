Дату начала продажи билетов на поезда в Крым определят в октябре

Дата, когда откроется продажа билетов на поезда, следующие на Крымский полуостров из российских регионов, будет определена в октябре, сообщил в пятницу журналистам и. о. гендиректора «Крымской железной дороги» Алексей Красоткин.

«В октябре определим дату продажи билетов. <...> Минимально [за сколько начнется продажа] — за 45 суток. Больше возможно, меньше — нет», — сказал А.Красоткин ТАСС.

Крымский мост — соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Железнодорожное движение по нему планируется запустить в конце декабря 2019 года.