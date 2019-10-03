Всероссийский день ходьбы идет в Севастополь

На Приморском бульваре в субботу, 5 октября стартует Всероссийский день ходьбы. Участвуйте сами и приглашайте друзей и родственников!

Это крупнейшее спортивное мероприятие, проводимое Олимпийским комитетом России в рамках программы развития массового спорта «Олимпийская страна». Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран. В России в этом году о желании принять участие в спортивном фестивале заявили уже около 50 регионов.

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может любой человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

В Севастополе сбор участников начнется в 10.00 на площади Дворца детского и юношеского творчества. Начало мероприятия в 11.00.

Для ходьбы предлагается маршрут: ДДЮТ — театр им.Луначарского — эстрада «Ракушка» — площадка «Солнечные часы» — Памятник эскадре кораблей ЧФ — Дельфинарий — Институт дополнительного профобразования — ДДЮТ.

Для участия во Всероссийским дне ходьбы необходимо заранее пройти регистрацию на сайте.