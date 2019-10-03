Севастополь прославился самыми проблемными пляжами

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю фиксирует ухудшение качества морской воды в районе полуострова и связывает это с нерешенной проблемой стоков очистных сооружений в регионе. Об этом сообщила журналистам руководитель межрегионального управления — главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Ситуация, которая сложилась с очистными сооружениями в малых поселках на территории Республики Крым и Севастополя, сегодня, к сожалению, окончательно не решена. В рамках федеральной целевой программы это запланировано на более поздние сроки. Мы видим это по нашим мониторинговым исследованиям по контролю качества морской воды в зонах рекреации. С 2013 года по 2019 год мы видим четкую тенденцию ухудшения качества морской воды», — цитирует Н.Пеньковскую ТАСС.

Она отметила, что летом 2019 года из-за ухудшения качества морской воды было вынесено 96 постановлений о временном ограничении использования пляжей на полуострове.

«Наиболее проблемные пляжи — это «Мраморный» и «Хрустальный» в Севастополе, пляжи Восточной набережной и «Малоречки» в Алуште, пляжи села Луговое и «Сокол» в Бахчисарайском районе. Это те пляжи, которые в течение всего сезона, иногда порядка двух недель подряд, были закрыты из-за несоответствия качества морской воды», — сказала главный санитарный врач региона.

На территории Республики Крым летом работали 455 пляжей, в Севастополе — 36. Роспотребнадзор исследовал более 8 тысяч проб на микробиологические показатели, отклонения были выявлены в 2% проб, уточнили в ведомстве.

Напомним, что реконструкция канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе, включенная в ФЦП, была сорвана весной 2018 года. Новый подрядчик не найден до сих пор.