Нейросеть поможет ликвидировать очереди на маршрутки

Магистрант кафедры «Электронная техника» Института радиоэлектроники и информационной безопасности Севастопольского госуниверситета Владислав Тумко презентовал инновационную систему локализации и подсчета людей в видеопотоке на «Школе молодых ученых» в рамках Международного форума «Микроэлектроника-2019».

Концепция разработки — контроль пассажиропотока на остановках и оптимизация потока общественного транспорта — вписывается в формат приоритетного проекта «Умный город», одна из основных задач которого — создание комфортной городской среды и улучшение функционирования городского транспорта.

«Изначально проект запускали для контроля торговых помещений. Следующий этап связан с применением системы и ее модификаций. Встречаются ситуации, когда образуются огромные очереди на маршрутки, которые редко приезжают, и, наоборот, бывает малый спрос на часто курсирующий транспорт», — рассказал В.Тумко.

Молодой человек заинтересовался вопросом применения нейронных сетей для компьютерного зрения еще на третьем курсе бакалавриата.

«Они применяются для распознавания, идентификации и подсчета объектов. Фактически решаются сложные задачи с использованием только одной видеокамеры. В будущем подобные разработки начнут массово использовать в разных сферах», — считает В.Тумко.

Работа над проектом будет продолжена в Инжиниринговом центре СевГУ.