Крым готов поставлять электроэнергию на Украину

Излишки вырабатываемой в Крыму электроэнергии могут быть поставлены на Украину после возобновления Киевом закупок электроэнергии из России, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на территории Украины.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели.

«Это от Украины должно зависеть. Линии [электропередачи] как были взорваны, так они и остались взорваны, — цитирует А.Черезова ТАСС. — Это не наша часть, с нашей стороны все осталось в том виде, котором оно есть. Мы готовы в любой момент включить, если будет такая необходимость, и Украина будет к этому готова».

А.Черезов отметил, что в прошлом году прошли между российской и украинской сторонами переговоры, в рамках которых Киев выразил готовность восстановить собственную сетевую инфраструктуру. Но к настоящему времени подвижек по этому вопросу нет.

Работа ТЭС в Крыму

«Технопромэкспорт» (структура Ростеха) построил в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая — в Севастополе (Балаклавская ТЭС) и Симферополе (Таврическая ТЭС). Станции введены в эксплуатацию, и по факту их суммарная мощность достигает почти 1 ГВт.

В настоящее время излишки вырабатываемой электроэнергии Крым поставляет по энергомосту в Краснодарский край.

Рынок электроэнергии на Украине

С 1 июля на Украине начал функционировать рынок электрической энергии. Запуск рынка — это обязательство Киева в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. В октябре Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В «Интер РАО» сообщили, что поставки пока идут в пилотном режиме и по предоплате.

В 2014-м на Украину поставлено 178 млн кВт*ч российской электроэнергии, за 9 месяцев 2015 года — еще 1,951 млрд кВт*ч. С 2016-го Украина электроэнергию не импортировала.