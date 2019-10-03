Ищут инвесторов на пляжи Балаклавы и Фиолента

Балаклавская администрация объявила конкурсы на право заключения договора о благоустройстве пляжей «Серебряный», «Золотой» и «Яшмовый».

Результаты объявят 5 ноября. С победителями заключат договор на пятилетний срок.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить эскизное предложение по благоустройству пляжа, включая перечень предполагаемых к проведению работ, устанавливаемого оборудования и планируемых нестационарных торговых объектов.

Оператор обязан обеспечить свободный проход на пляж, оснастить его оборудованием для оптимальных условий пребывания отдыхающих, содержать территорию, оборудование и инженерные сети в соответствующем санитарном состоянии, провести благоустройство территорий общего пользования.

Планируемые к установке нестационарные торговые объекты (ларьки, киоски, бары, торговые павильоны) и сооружения (навесы, перголы, ограждения, кабинки для переодевания, душевые кабинки, медпункты, спасательные вышки и т.д.) должны соответствовать утвержденным правительством Севастополя типовым архетипам.

Заявка должна содержать экономическое обоснование инвестиций в территорию, а соискатель — обязан перед конкурсом внести 10-процентный залог от заявленной суммы инвестиций.

Справка

Пляж «Серебряный» занимает территорию в 0,64 га, протяженность береговой линии — 200 м, пляж «Яшмовый» — 1,14 га, с береговой линией в 217 м, «Золотой» — 1,16 га и 363 метрами берега.