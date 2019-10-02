Ветеринарные справки выдают по новым адресам

В связи с закрытием на реконструкцию здания государственного ветеринарного пункта «Нахимовский» на ул.Могилевская, 16, оформление ветеринарных сопроводительных документов на перемещение животных по территории РФ и за ее пределы осуществляется в отделе организации противоэпизоотических и лечебно-диагностических мероприятий ГБУ «Севветцентр» по адресу: ул.Ленина, 50, (вход со двора дома). Тел. +7 (978) 071-21-03.

Режим работы отдела: c понедельника по пятницу с 8.30 до 16.12. Перерыв с 12.30 до 13.00. Суббота, воскресенье — выходной.

Услуги по ветеринарному обслуживанию животных, оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов на перемещение и реализацию сельскохозяйственной продукции осуществляются в государственном ветеринарном пункте «Ленинский» по следующему адресу: ул.Толстого, 16 (рынок «Зоологический» («Птичий»).

Режим работы: c понедельника по пятницу с 8.30 до 15.12. В субботу с 8.30 до 14.00. Перерыв с 12.30 до 13.00. Воскресенье — выходной.