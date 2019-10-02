В Севреестре новый начальник

Вместо Михаила Коняхина руководить Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя будет Артем Фадеев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев 3 октября подписал распоряжение о снятии с занимаемой должности начальника Управления государственной регистрации права и кадастра Михаила Коняхина.

Главой управления назначен занимавший ранее должность советника заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом А.Фадеев, сообщила пресс-служба городского правительства.

Справка

Фадеев Артем Николаевич в 2006 году окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «юрист». В 2009 году прошел курс повышения квалификации в ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ».

В 2011 году прошел курс повышения квалификации в Финансовом университете при Правительстве РФ.

С 2012 года занимал должность заместителя начальника отдела развития кадастровой деятельности в отношении земельных участков ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии».

С апреля 2015 года начальник Управления правового обеспечения ООО «ОптЛайн».

С декабря 2015 года по апрель 2017 года работал государственным регистратором прав в Управлении Росреестра по Москве.

С апреля 2017 года по январь 2019 года исполнял обязанности советника заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

С января 2019 года был советником заместителя министра науки и высшего образования РФ.