Расследуется дело о взятках в Севавтодоре

Должностные лица ГБУ «Севастопольский автодор» задержаны при получении крупной взятки. Следствие считает, что это не единичный случай.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с ФСБ, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника контрактного отдела и заместителя начальника по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор». Им предъявлено обвинение по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствием установлено, что к начальнику контрактного отдела обратился местный житель, представляющий интересы двух индивидуальных предпринимателей, с предложением закупать у них запчасти и щетки для дорожной и спецтехники.

После получения этого предложения начальник контрактного отдела вступил с замначальником по правовым вопросам в преступный сговор. Взятка в размере 300 тысяч рублей должна была помочь с заключением контракта.

После получения денег должностные лица были задержаны.

Замначальнику по правовым вопросам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Начальник контрактного отдела пошел на сотрудничество со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием установлен еще один эпизод получения сотрудниками ГБУ «Севастопольский автодор» взятки от представителя фирмы за аналогичные действия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.