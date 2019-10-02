Отдельной депутатской группы контроля за стройкой на Большой Морской не будет

Об этом говорили на рабочем совещании с участием депутатов заксобрания, врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и главным архитектором проектной группы Wowhaus Олегом Шапиро.

На совещании, прошедшем 1 октября в стенах Законодательного собрания, снова обсудили проект реконструкции и благоустройства улицы Большой Морской. О.Шапиро доложил парламентариям, что проект уже изменен с учетом замечаний севастопольцев. Напомним, из него исключены идеи с велодорожкой вместо третьей полосы на проезжей части и турбокольцом на площади Ушакова.

Проектировщики намереваются на всей площади реконструкции (это 9 га — улица Большая Морская и площади Лазарева и Ушакова) увеличить зеленые насаждения, отремонтировать тротуары и дороги, установить малые архитектурные формы и сухой фонтан. Для реконструкции тротуаров будет использован какой-то редкий и дорогой белый камень, привезенный чуть ли не из Санкт-Петербурга. Скамейки для обновленной улицы сделают «севастопольскими». Для этой цели проектировщики, по словам О.Шапиро, изучили архивные документы. Над специальными опорами освещения и фонарями Wowhaus работает совместно со специализированной фирмой «Архимед», поставляющей уличное освещение Санкт-Петербургу.

До начала работ по благоустройству Большой Морской, производимых внешне, должны быть проведены работы с коммуникациями, которые, по словам депутата Василия Пархоменко, изношены на 100%. Парламентарий высказал опасения, что вскрывать дорогой белый камень по пять раз, как это обычно бывает после ремонтов дорожного покрытия, было бы крайне нецелесообразно экономически.

Депутат Вячеслав Горелов озвучил оставшиеся замечания по площади Лазарева. По его мнению, слишком большое количество пешеходных переходов там затруднит автомобильное движение, а узость дорог и крутизна поворотов не позволит проезжать военной длиномерной технике на парадах.

Основное опасение, высказанное депутатами чуть ли не хором — сомнение в качестве будущих строительных работ. Но предложение создать парламентскую рабочую группу натолкнулось на возражение М.Развожаева. Врио губернатора против того, чтобы распыляться на разнокалиберные контролирующие органы. Он призвал депутатов присоединиться к Наблюдательному совету, работа которого начнется на этой неделе.