Депутаты утвердили состав комиссий и комитетов в заксобрании

На заседании Законодательного собрания 1 октября рассматривался один вопрос. Депутаты распределились по профильным комитетам и комиссиям, утвердив их состав пофамильно.

Докладчик по вопросу, председатель заксобрания Владимир Немцев перед оглашением фамилий членов каждого комитета отметил, что распределение депутатов по органам парламентской деятельности происходило на основе их личных заявлений.

Срочность формирования новых комитетов и комиссий, по словам В.Немцева, обусловлена ростом количества материалов и обращений от граждан, с которыми предстоит работать.

Спикер перечислил каждый комитет, его председателя и членов. За представленный список депутаты проголосовали единогласно.

Так, в комитет по экономике вошли: председатель — Дубовик Евгений Георгиевич; члены комитета — Борисов Сергей Валерьевич, Климов Алексей Владимирович, Журавлёв Илья Григорьевич.

Комитет по законодательству и государственному строительству

Председатель — Колбин Сергей Николаевич. Члены комитета: Брицын Михаил Михайлович, Зубенко Василий Викторович, Пархоменко Антон Юрьевич, Чалый Михаил Михайлович.

Комитет по городскому хозяйству

Председатель комитета – Камзолов Вячеслав Юрьевич. Члены комитета: Куринов Андрей Владимирович, Кияшко Роман, Владимирович, Брицын Михаил Михайлович, Бубнова Екатерина Викторовна.

Комитет по здравоохранению и социальной политике

Председатель комитета — Щербакова Татьяна Михайловна. Члены комитета: Бубнова Екатерина Викторовна, Гордиенко Артём Александрович, Матяж Инга Александровна.

Комитет по образованию, науке, культуре и спорту

Председатель комитета – Глотова Елена Николаевна. Члены комитета: Гордиенко Артём Александрович, Климов Алексей Владимирович, Мащенко Евгений Владиславович, Матяж Инга Александровна.

Комитет по градостроительству и земельным вопросам

Председатель комитета – Горелов Вячеслав Николаевич. Члены комитета: Пархоменко Антон Юрьевич, Чалый Михаил Михайлович, Колбин Сергей Николаевич, Куринов Андрей Владимирович, Зубенко Василий Викторович, Мащенко Евгений Владиславович, Кияшко Роман Владимирович.

Комиссия по бюджету

Председатель комиссии – Лисейцев Сергей Алексеевич. Члены комиссии: Дубовик Евгений Георгиевич, Колбин Сергей Николаевич, Камзолов Вячеслав Юрьевич, Щербакова Татьяна Михайловна, Глотова Елена Николаевна, Горелов Вячеслав Николаевич, Лобач Татьяна Георгиевна.