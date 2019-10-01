В Омеге насчитали 450 фисташек

Фисташковая роща в районе бухты Круглая останется в сохранности. Деревья будут включены в проект планировки общественного пространства, а строительный забор вокруг краснокнижных насаждений будет демонтирован.

Севприроднадзор совместно с общественниками провел рейд в районе пляжа «Омега» и насчитал 450 краснокнижных растений, а также множество других редких насаждений. Все они будут сохранены и войдут в проект общественных пространств бухты, специфику которых определят жители.

Об этом сообщил в ходе выезда в Омегу начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Самойлов.

Фисташковая роща у бухты Круглой в сентябре 2019 года внесена в список особо охраняемых природных территорий.