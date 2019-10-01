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Транспортные полицейские обнаружили плантацию конопли

Сотрудники Севастопольского линейного отделения полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте задержали троих местных жителей, которые занимались выращиванием конопли.

Злоумышленники, старшему из которых 51 год, а младшему 35 лет, выращивали наркотическую культуру на специально подготовленной плантации недалеко от остановочной железнодорожной платформы, на территории заброшенных теплиц. Они не только поливали и пропалывали, но и удобряли грядки. Оперативникам задержанные рассказали, что выращивали коноплю только для личного использования.

Полицейские изъяли на плантации более тридцати кустов. Эксперты подтвердили принадлежность изъятого к запрещенной к культивации культуре — каннабис.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Проводится расследование, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.